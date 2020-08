Coronanijs tongersdei 13 augustus: Hûnderten testen, ien nije positive test op Skylge

It rûn stoarm op Skylge mei it tal coronatests. Der kamen folle mear minsken as der tests wiene. Oan it begjin fan de middei wie it testmateriaal op. "Jongerein dy't echt klachten hiene, dy wiene hjir wol op tiid", seit GGD-foarljochter Marcel de Jong. "We tinke wol dat de jongerein no mear ôfstân hâldt as normaal. It gefaar dat it noch oerslacht, sil lytser wêze."

Freed giet it testen op it eilân fierder.