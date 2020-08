VVV-direkteur Skylge: "Ruimte zat, maar doe wel alsof je thuis bent"

Aaldering hie woansdei oerlis mei de gemeente Skylge oer de situaasje. "Als er corona wordt geconstateerd, moet je wel zorgen dat je korte lijnen houdt", leit er út. Hy makket him lykwols gjin soargen oer de situaasje. "Het feit dat corona aanwezig is, weet je. Je weet ook dat momenteel de jongeren een groep zijn onder wie veel besmettingen plaatsvinden."

Oant no ta hat it eilân in soad gelok hân, fynt er. "Op het moment dat je 20.000 man op het eiland hebt, is de kans aanwezig dat iemand een besmetting met zich meebrengt." Sûnt it begjin fan de coronakrisis binne der dêrom in soad maatregels naam op it eilân, seit Aaldering. "Er is ook veel in communicatie geïnvesteerd."

Toeristen wolkom

De toeristen bleaune ek yn coronatiid wolkom op it eilân. "We hebben ruimte zat, maar we zeiden wel: doe alsof je thuis bent. Dus ook hier geldt: houd anderhalve meter afstand. Als iedereen zich houdt aan de maatregelen, kunnen we zorgen voor een verantwoord verblijf."

Der hawwe neffens Aaldering gjin toeristen west dy't it eilân fuortendaalks ferlitte woene. Wol krige de VVV op Skylge telefoantsjes fan minsken dy't tochten dat it eilân op slot gean soe. Aaldering: "Dat is natuurlijk pure onzin."