Brandsma ljept wer nei it earste plak, Ysbrand Galama net iens yn finale

Yn de oergongsklasse slagge it Oane Galama fan Hilaard om it earste plak mei 18.84 meter te beheljen. Daan de Vries fan Hurdegaryp (17.32 meter) en Jarno Hoekstra fan Drylts (17.19 meter) waarden twa en trije. In hiele oare útslach as by de wedstriid yn Winsum ôfrûne sneon. Doe makke Feike Stellingwerf in topsprong mei 19.55 meter, fierder as syn persoanlik rekôr. Sa fier kaam hy dizze kear net: Stellingwerf bleau op 16.50 hingjen.

Net ien fan de jonges oer de 16 meter

By de jonges gie it earste plak nei Wytse Steensma fan De Jouwer mei 15.97 meter. Twadde waard Arend Veenstra fan Surhuzum (15.70 meter) en tredde Aise Jan Jongsma fan De Jouwer (14.45 meter). Steensma bewiisde him yn Winsum al doe't er 18.42 sprong, likegoed in persoanlik- as in skânsrekôr. Yn It Heidenskip slagge it net ien fan de jonges lykwols om oer de 16 meter te springen. Ek Wisse Broekstra fan Tsjummearum prestearre dat as ien fan de favoriten net: hy sprong sels alle trije kearen yn it wetter.

Pytrix Westra fan Burgum pakte it earste plak by de topklasse fan de famkes mei 13.98 meter. Dat wie yn Winsum net it gefal, doe kaam sy net by de bêste trije. Mar no wol wer. As twa en trije folgen Inger Haanstra fan It Heidenskip (13.43 meter) en Hanneke Westert fan Snits (12.91 meter), dy't yn Winsum earste en twadde wiene. Lykas ferline wike pakte Rutger Haanstra fan It Heidenskip it earste plak by de junioaren mei 17.90 meter, folge troch Wietse Nauta fan Drylts (16.31 meter) en Riemer Durk Krol fan Heech (15.95 meter).