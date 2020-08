Nyck de Vries einiget as fjirtjinde yn foarlêste Formule E-race

De oerwinning gie nei de Brit Oliver Rowland. De Nederlanner Robin Frijns waard twadde.

De Vries is troch syn teloarstellende race in plakje sakke yn it algemien klassemint; fan it tolfde nei it trettjinde plak.

Fanwegen de coronapandemy wurde de lêste races fan it seizoen ôfwurke op it fleanfjild yn Berlijn. Tongersdei stiet de lêste race fan it seizoen op it programma. De Portugees António Félix da Costa fersekere him ôfrûne snein al fan de titel.