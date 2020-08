Blau-alch oantroffen op swimlokaasjes yn Langwar, Balk en op Skylge

De blau-alch, gjin echte alch mar in baktearje, ûntstiet as stilsteand wetter waarmer wurdt. Der komme dan tsjokke driuwlagen mei it guod op it wetter. Dêr komme giftige stoffen út frij, dy't by minsken dy't dermei yn oanrekking komme, soargje foar irritaasje oan de hûd en eagen. As minsken it guod binnen krije, kinne se klachten krije as mislikens, búkkramp, spuie en diarree.

Foar de Aldegeaster Brekken by Aldegea en de Grutte Wielen by Ljouwert wie al in warskôging ôfkundige. Op zwemwater.nl kinne minsken tsjekke oft it swimwetter by harren yn de buert feilich is.