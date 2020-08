Tip fan Piet: 'Kinst fannacht net sliepe, sjoch nei de meteoriteswarm'

"Dy binne te sjen as der net al te folle bewolking is", seit Paulusma. De fallende stjerren binne it bêst te sjen tusken 3.00 en 4.00 oere fannacht. Der kinne op it hichtepunt wol fyftich fallende stjerren yn it oere te sjen wêze. Dat is dus hast ien per minút.

Foar de minsken dy't sliepeleaze nachten ha troch de hjitte hie de waarman ek noch wat minder nijs. It bliuwt yn elk gefal oant snein noch tropysk waar yn Fryslân.