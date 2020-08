Simulator lit sjen hoe gefaarlik ôflieding yn it ferkear is

We witte it allegearre en dochs dogge we it. En net allinnich de telefoan soarget foar ôflieding. Yn in spesjale simulator kinne je no mei in VR-belibbing de ôfliedingen yn de auto ûnderfine.

Autokoereur Tim Coronel nimt as earst plak yn de simulator. It apparaat stiet op de Kartbaan fan de bruorren Tim en Tom Coronel yn Huizen. Yn gearwurking mei it Regionaal Orgaan ferkearsfeiligens Fryslân (ROF) en it Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland is de virtual reality realisearre om minsken sjen te litten hoe gefaarlik ôflieding yn it ferkear is.

Oflieding yn it ferkear

Oflieding is in wichtige oarsaak fan ferkearsûngelokken. Underweis belje ferdûbelet it risiko op in ûngelok. Underweis in tekst lêze of type makket dy kâns seis kear sa grut. Dielnimmers yn it ferkear binne har faak net genôch bewust fan de risiko's dy't ôflieding yn it ferkear mei him meibringt.

Om dit probleem oan te pakken wurkje ROF en ROV Zuid-Holland gear mei Stichting Responsible Young Drivers. Dizze stifting komt út Drachten en hâldt kampanjes om jongerein bewust te meitsjen fan gefaren yn it ferkear. Utkomst fan de gearwurking is de VR simulator 3D-Afleiding Car: in nij instrumint yn it stribjen nei mear ferkearsfeilich gedrach.