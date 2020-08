Rekreaasjeskip Marrekrite kin drokte mar krekt oan

Wy farre yn it gebiet fan de Snitser Mar op it iennige skip dêr't it rekreaasjeskip it ôffal mei ophellet. Wat opfalt, is dat der by in soad konteners ôffal nêst set is. By de Marrekrite sjogge sy leaver dat minsken eefkes trochkuierje nei de folgjende, want foardat je it witte hawwe seemokken of rotten de plestik pûden iepen en wurdt it in binde.

Skipper Theo Tiekstra hat it noch nea sa drok meimakke, mar fermakket him noch bêst: "It is hartstikke leuk, mar it moat net drokker wurde!" Eefkes letter hellet hy in benzinetank mei noch in restant brânstof dêryn út de ôffalparse op it foarskip. "Dat wie hast ferkeard gong", seit er en leit it oan dek.

"Dan begjint it te stjonken"

Tiekstra: "Wy hawwe op ien dei seis ton rotsoai ophelle en op in moandei is dat in soad hear. Dat is gewoanwei mar twa ton." Yn in hiel jier wurdt sa'n 175 ton ôffal ophelle en no tinkt hy op 300.000 kilo út te kommen. "Der binne mear minsken, der is mear ôffal en de minsken hâlde de pûde net mear oan board mei dizze waarmte. Dan begjint it te stjonken."

Dus wurdt der folop gebrûk makke fan de ôffalynsamling fan de Marrekrite.