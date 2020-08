Fuotbalklups yn Noardeast-Fryslân smite kompleksen ticht fanwegen coronabesmettingen

Neffens foarsitter Marco Tilma fan VV Ternaard hawwe de klups it beslút mei-inoar nommen, omdat meardere spilers corona hawwe. Twa spilers fan syn fuotbalklup binne posityf test op it coronafirus. Ek by VV Wardy binne twa fuotballers posityf test.

De klups dy't harren kompleks tichtsmite binne VV Ternaard, VV Blije, VV Holwert, Be Quick Dokkum, VV Wardy út Ferwert en VV Ropta Boys út Easternijtsjerk. Woansdeitejûn nimme noch twa oare klups út de regio in beslút oer de mooglike sluting fan harren kompleks.

Ek spilers Holwert test

Fjouwer spilers fan fuotbalklup VV Holwert binne ek resintlik test. Sy wiene ferline wike op in feestje yn Ternaard, dêr't ien persoan besmet wie mei it coronafirus. "Sy wachtsje noch op de útslach", seit de wedstriidsekretaris fan Holwert. "Foarearst spylje de fuotballers ien wike net."

Ek VV Blije hat besletten foarearst alle aktiviteiten te skrassen. "Der binne by ús op dit stuit gjin besmettingen, mar út foarsoarch hawwe wy besletten it kompleks ticht te smiten. De earste seleksje wie al dwaande mei de trainingen, mar it kompleks giet no foarearst op slot", fertelt foarsitter Dirk Kamma.

Hoelang ticht?

De terminen fan de slutingen fan de fuotbalklups rinne útein. Sa skrast Be Quick yn Dokkum alle aktiviteiten oant en mei kommende sneon. VV Ropta Boys hat oanjûn it sportkompleks foar ûnbepaalde tiid ticht te dwaan.