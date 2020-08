LIVEBLOG: Seis besmettingen op Skylger camping, spilers fuotbalklups Noardeast-Fryslân besmet

GGD Fryslân iepenet tongersdei in tydlike coronatestlokaasje op Skylge. Direkte oanlieding is in positive coronatest by twa Noard-Hollânske jongeren, dy't de ôfrûne wike op camping Appelhof op it eilân ferbleaune.

De twa jongeren út Noard-Hollân testen by thúskomst posityf op it coronafirus. It is neffens de GGD mooglik dat se op 'e camping besmet rekke binne, of oare minsken besmet hawwe yn de earste wike fan augustus. Dit betsjut ek dat oare besikers mooglik ek it firus oprûn hawwe.