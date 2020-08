LIVEBLOG: Acht besmettingen op Skylger camping, spilers fuotbalklups Noardeast-Fryslân besmet

"Natuurlijk schrikken we hier van. Je hoopt dat het niet gebeurt, maar het is wel gebeurd. We zijn daarom nu heel goed aan het kijken hoe uitgebreid het is", seit Everhard Hofstra fan de GGD. De GGD set dêrom in testlokaasje op op it eilân.

Neffens Hofstra is dit in warskôging foar de rest fan de provinsje Fryslân. "We zien langzamerhand een toename, en dat is zorgelijk", sa seit Hofstra.