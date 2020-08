Frou mishannelet kondukteur; plysje siket tsjûgen

In frou hat op 1 augustus jûns om 21.50 in kondukteur oanfallen yn de trein fan It Hearrenfean nei Ljouwert. De frou siet yn de trein doe't de kondukteur har oanspruts om't se net in mûlkapke op hie. Se waard lilk en begûn de him út te skellen en misledigjen. Dat meldt de plysje woansdei op Facebook.