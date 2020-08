Operaasje Fryske Flagge: Mariët Wezeman krijt alle moannen in oranjekoeke yn Sydney

Mariët Wezeman wennet yn Sydney. Se is berne yn Ljouwert en opgroeid yn Akkrum. "Myn Ingelsk wie net sa goed, dêr woe ik feroaring yn bringe en sa waard it Australië. Ik bin hjir 6 jier lyn op in working holiday-fisum kaam, soe nei hûs ta nei in jier, mar sit hjirre noch mei in soad plezier en ha no in fulltime baan yn Sydney yn in hotel. It is in prachtige stêd mei strannen en it is faak moai waar, it is hearlik hjir."

Se mist Fryslân wol. "Myn famylje en freonen en ik mis de taal, fia social media hâld ik kontakt. En alle moannen krij ik in oranjekoeke opstjoerd, myn âlders ha in banketbakkerij. Sûnder slachrjemme fansels, mar dat goai ik der hjir wol op."

Wat hasto mei de Fryske flagge?

"De Fryske flagge docht my tinken oan thús, oan myn famylje en it prachtige Fryske lân."