Camping Appelhof giet ticht; GGD test op Skylge

Twa jongeren út Noard-Hollân testen by thúskomst nei in ferbliuw op de Appelhof posityf op it coronafirus. It is neffens de GGD mooglik dat se op 'e camping besmet rekke binne, of oare minsken besmet hawwe yn de earste wike fan augustus. Dit betsjut dat oare besikers mooglik ek it firus oprûn hawwe.

Van Dieren stelde de gemeente fuortendaliks op de hichte doe't hy hearde dat de jongens posityf testen. Dêrnei is er lykwols min op 'e hichte hâlden, seit er: "Dat stoort me. Ook dat wij zo duidelijk worden genoemd. Ik vraag me af of dat bij andere campings ook gebeurd zou zijn."

Kontaktûndersyk

Van Dieren sil de campinggasten dy't der no binne en dy't der tagelyk mei it besmette twatal wiene, ynformearje. De GGD docht ek boarne- en kontaktûndersyk. Dy ropt jongerein dy't ferline wike op 'e camping wie op har by klachten teste te litten. Dêrfoar kin sûnt woansdei online in ôfspraak makke wurde.

"Dit wil je niet, het is heel erg vervelend voor getroffenen en de ondernemer. Maar het was niet de vraag of maar wanneer het virus op Terschelling zou opduiken. De eilanden zijn overvol met toeristen, dus het verbaast me niet", seit waarnimmend boargemaster Jon Hermans-Vloedbeld.

'Wake-up-call'

Neist de bekende regels docht se noch in berop op de gasten: "Als je op drukke plekken bent, draag dan een mondkapje. Ik verwacht dat het een wake-up-call is voor ondernemers en gasten om zich aan de maatregels te houden. Ik zie dat ook bij gasten als ze van de boot komen, dat ze denken we zijn op een eiland, maar wij maken ook deel uit van Nederland."

Se docht in berop op de ferantwurdlikheid fan de eilanners, ûndernimmers en gasten. "Samen doen we ons uiterste best om het virus in te dammen." Se fynt it ferstannich dat de camping earder ôfbout.