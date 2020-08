Twadde Keamerlid Harry van der Molen: "It firus is net ferdwûn"

"Partijen stelle fragen oan it kabinet, se meitsje har soargen oft it wol de goede kant opgiet", seit Van der Molen.

Hy is skrokken fan de útbraak op Skylge en Dokkum. "Ik ha sels op fakânsje west op Skylge, dan komt it wol tichtby. It skoddet ús wekker. Ast it gefoel hast datst it firus ûnder de lea hast, dan moatst thús bliuwe. It is ûnferantwurde gedrach ast witst datst it hast en net thús bliuwst."

Minister De Jonge wol reizgers út oranje lannen ferplichtsje yn karantene te gean. "De hiele simmer wienen de regels wol dúdlik dêr't we ús oan hâlde moatte, mar tefolle minsken tinke dat it firus út de wrâld is, dus it moat wer stranger om foar te kommen dat der in twadde golf komt."