Twadde Keamerlid Harry van der Molen achter strangere corona-oanpak fan minister

"Partijen stelle fragen oan it kabinet, se meitsje har soargen oft it wol de goede kant opgiet", seit Van der Molen.

Hy is skrokken fan de útbraak op Skylge en Dokkum. "Ik ha sels op fakânsje west op Skylge, dan komt it wol tichtby. It skoddet ús wekker."

Ferplichte karantêne

"No kin in boargemaster de ferplichting ta karantêne oplizze, mar minister De Jonge wol dat reizgers út oare lannen dy't nei Nederlân komme ferplichte wurde kinne om yn karantêne te gean. Dat kin no net. Ik tink dat it helber is dat der juridyske gefolgen oan sitte. Ast no it gefal Dokkum nimst, dy persoan wit dat er corona hat en dan toch oare minsken opsiket en oaren besmet, dat liedt derta dat yn Ljouwert in kok yn in restaurant besmet rekket en mear besmettingen binne. Dus karantêne is wichtich. Ast it gefoel hast datst it firus ûnder de lea hast, of komst út in lân mei koade oranje, dan moatst thús bliuwe. Dat de minister stranger tsjin optrede wol, fyn ik in goede saak."

Juridysk ferfolgje?

Moat de persoan út Dokkum dan juridysk ferfolge wurde? "Dat is oan it Iepenbier Ministearje. Ik fyn it ûnferantwurde gedrach. Ast witst datst it hast, dan moatst sa ferstannich wêze om thús te bliuwen. Dat seit De Jonge ek, reizgers moatte yn karantêne. Dat is de iennige manier om it firus der mei elkoar ûnder te hâlden."

Foar de bûtenwrâld liket it oft it kabinet no pas yn aksje komt, mar dat sjocht Van der Molen net sa. "De hiele simmer wienen de regels wol dúdlik dêr't we ús oan hâlde moatte, mar tefolle minsken tinke dat it firus út de wrâld is, dus it moat wer stranger om foar te kommen dat der in twadde golf komt. Strang belied is blykber nedich. Guon minsken kinne har net oan de regels hâlde en witte dat se besmet binne en nimme toch de frijheid om minsken te besykjen en dêrmei besmette se 18 minsken, dan is it dus nedich om minsken stranger oan te pakken."