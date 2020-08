Skipper drinkt 4 liter bier en krijt boete en farferbod

In Ljouwerter (60) dy't op 13 septimber foarich jier oanhâlden waard nei't er te hurd mei syn motorboat oer de Wide Greuns yn Ljouwert fear, hie tefolle dronken. Hy krige woansdei troch de rjochter in boete fan 750 euro en in farferbod fan in healjier ûnder betingst oplein.