SIMMERBLOG: Simmer yn Warns

It is relaxed op camping de Weijde Blick fan Jaap en Mieke Klessens. "We beginnen 's ochtends met warme broodjes en ontbijtboxen bij de receptie. We komen relaxed op gang", seit Mieke. "Het is een klein vakantieparkje met huisjes en we hebben nog een deel kamperen. Als we vol zitten hebben we 200 mensen. Nu zitten we helemaal vol, maar de plekken zijn wel ruim, we gaan het niet volstouwen."

Se ha de besteande camping seis jier lyn oernommen. "Toen was het heel anders, hij stond al 10 jaar te koop. De naam was een begrip en die hebben we zo gehouden."