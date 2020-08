GGD iepenet tydlike testlokaasje op Skylge nei coronabesmettings by campinggasten

De twa jongeren út Noard-Hollân testen by thúskomst posityf op it coronafirus. It is neffens de GGD mooglik dat se op 'e camping besmet rekke binne, of oare minsken besmet hawwe yn de earste wike fan augustus. Dit betsjut ek dat oare besikers mooglik ek it firus oprûn hawwe.

GGD Fryslân ropt jongeren dy't ferline wike op 'e camping wiene op harren by klachten teste te litten. Ut boarne- en kontaktûndersyk hat de GGD net in yndruk dat de jongeren op it eilân kontakt hân ha mei âldere of kwetsbere minsken, of mei minsken bûten de Appelhof.

Testlokaasje

Wa't wol klachten hat, kin fan tongersdei ôf nei de testlokaasje. Wêr't dy lokaasje krekt ynrjochten wurdt, is noch net bekend.