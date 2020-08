GGD iepenet testlokaasje op Skylge nei coronabesmettings by campinggasten

De twa jongeren út Noard-Hollân testen by thúskomst posityf op it coronafirus. It is neffens de GGD mooglik dat se op 'e camping besmet rekke binne, of oare minsken besmet hawwe yn de earste wike fan augustus. Dit betsjut ek dat oare besikers mooglik ek it firus oprûn hawwe. "Het is niet duidelijk of ze het virus hier hebben opgelopen, maar ze hebben hier besmet rondgelopen", seit waarnimmend boargemaster Jon Hermans-Vloedbeld.

Sy seit skrokken te wêzen fan it nijs: "Maar we wisten natuurlijk dat het hier zou kunnen voorkomen." Neffens har hat de Appelhof der alles oan dien om de camping sa yn te rjochtsjen dat de oardel meter hanthavene wurde koe. "Maar de jeugd, ook in het hele land, laat zich steeds minder sturen. Dat is ook de reden dat het op deze camping misgaat."

Boarne- en kontaktûndersyk

GGD Fryslân ropt jongeren dy't ferline wike op 'e camping wiene op har by klachten teste te litten. Ut boarne- en kontaktûndersyk hat de GGD net de yndruk dat de jongeren op it eilân kontakt hân ha mei âldere of kwetsbere minsken, of mei minsken bûten de Appelhof.