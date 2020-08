Boksgala 'Knokken met je Hart' krijt twadde edysje

Charlotte Landman is ien fan de dielnimmers oan de edysje fan dit jier. Hertsykten sitte by har yn de famylje: har heit is der trije jier lyn oan ferstoarn en koartlyn waard by har suske ek in hertsykte fêststeld. "We hebben toen zelf gemerkt dat er niet genoeg geld is voor onderzoek." Landman bokst sels al in skoft en fûn it dêrom ekstra bysûnder om mei te dwaan. "Nu kan ik mijn hobby combineren met het ophalen van geld voor onderzoek."

Sukses

De organisaasje hie ferline jier rûn dizze tiid noch mar trije oanmeldingen, mar dit jier binne dat der al fjirtjin. Lodewijk hat dêr wol in ferklearring foar: "As je it filmke sjogge fan ferline jier: der siet 500 man yn de seal, wylst minsken tochten dat it yn in eftersealtsje wêze soe mei wat steantafels en wat nútsjes. It wie in megagala en in megasukses!"

De earste offisjele trainings foar it gala sette yn septimber útein. It gala is dan op tongersdei 10 desimber.