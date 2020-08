Feemerk Ljouwert ferskood nei jûntiid fanwegen hjitte

Troch it waarme waar is it net te dwaan om de bisten oerdeis oan te fieren, mar de saken moatte wol trochgean. Dêrom hat de feemerk Ljouwert besletten om dizze wike op 'e jûntiid útein te setten, om 22.00 oere. De karmaster komt yn de rin fan de nacht en it fee kin dan moarns ier en betiid ferfierd wurde nei de nije eigener.

"Dat beslút wurdt koart fan tefoaren naam, om't we net witte hoe't de temperatueren him ûntwikkelje", leit Andries Kingma, foarsitter fan de Ljouwerter feemerk, út. Neffens him wie it gjin probleem om de boel om te smiten en wie it gau regele. "We hawwe in hiele koarte kommunikaasje tusken de brûkers en oanfierders."

Soad fraach

Kingma ferwachtet net dat de hannel der minder om wêze sil: "It toerisme rint no folop en dan is der ek in soad fraach nei fleis. Der is no folop hannel en ek folop oanfier."

Nei alle gedachten wurdt de feemerk kommende wike wer oerdeis organisearre. Kingma: "Dêr gean we wol fan út, mar as it waar moandei oars blykt te wêzen, passe we it wer oan. Hannelers, boeren en feeriders binne hiel fleksibel en passe har gau oan."