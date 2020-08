Hoanne en fergulde bol werom op tsjerke Akkrum, tenei méi corona-ynskripsje

Restauraasje

Der moast in soad barre oan it dak fan de toer. Der wie lekkerij en dêrtoch wie it houtwurk oan it rotsjen. Ferskate balken fan de spantkonstruksje binne werteld en mear as de helte fan it dakhout is ferfongen. Ek de laaibedekking op de toerspits is wer nij makke, en fierder is it foechwurk opknapt, it houtwurk skildere en de stilsteande klok oan de noardkant reparearre.

Monumentenstichting Boarnsterhim hat as eigener opdracht jûn foar it wurk, dat begelaat waard troch Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. De restauraasje waard mooglik makke troch de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Provincie Fryslân, de gemeente Hearrenfean, de PKN gemeente Akkrum, de Gravin van Bylandt Stichting, de Meindersma-Sybenga Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Dr. Hendrik Muller`s Vaderlandsch Fonds, het Dinamo Fonds en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland. De Monumentenstichting is sûnt 2010 eigener fan de toer.