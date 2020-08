Stroomstoring Drachten; affakkelen gas aangezien voor oorzaak

Rond 0.00 uur ging de stroom eraf. Door de stroomstoring ging bij veel bedrijven het alarm af.

Rond diezelfde tijd werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een zendmast langs de A7. Al snel werd gedacht dat dit de oorzaak was van de storing.

Toen de brandweer arriveerde, bleek echter dat het niet om een brand ging, maar dat er op het terrein van een gaswinlocatie gas werd afgefakkeld. De vlammen waren in de wijde omtrek te zien.

Rond 1.40 uur was de stroomstoring weer verholpen. Wat wel de oorzaak was van de storing is niet bekend.