Stroomsteuring Drachten; ôffakkeljen gas oansjoen foar oarsaak

Om 0.00 oere hinne gie de stroom derôf. Troch de stroomsteuring gie by in soad bedriuwen it alarm ôf.

Rûn deselde tiid waard de brânwacht alarmearre foar in brân yn in stjoermêst lâns de A7. Al gau waard tocht dat dit de oarsaak wie fan de steuring.

Doe't de brânwacht arrivearre, die lykwols bliken dat it net om in brân gie, mar dat der op it terrein fan in gaswinlokaasje gas ôffakkele waard. De flammen wiene yn de wide omjouwing te sjen en it tafriel luts in soad taskôgers.

Om 1.40 oere hinne wie de stroomsteuring ferholpen. Wat wol de oarsaak wie fan de steuring is net bekend.