Twa jier sel easke tsjin Harkiet nei konifearebrân yn Drachten

De offisier fan justysje hat tiisdei in selstraf fan twa jier easke tsjin in 21-jierige man fan De Harkema dy't yn de nacht fan 8 febrewaris oan de Noorderhof yn Drachten in konifearehage yn 'e brân stuts. "Dit is een mooie heg, die is goed brandbaar", soe de man neffens ien fan syn maten sein ha, foar hy de hage yn 'e brân stuts.