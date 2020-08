'Red Alert' fan de evenemintesektor: gebouwen yn read ljocht

Yn Harns is it stedhûs read, lykas it gemeentehûs yn Drachten. It is in publyksfreonlike aksje, om de polityk dúdlik te meitsjen dat evenemintebedriuwen it net lang mear folhâlde. It giet om in ynternasjonale aksje, dy't yn in Ingelân opset is. Yn Nederlân waard it oppakt troch VTTE (Vereniging van Technisch Toeleveranciers Evenementen). Sûnder stipe fan de oerheid sil de sektor it ner rêde, wurdt der sein. Yn trochsneed is it ferlies oan omset sa'n 85 persint en in soad minsken ferliezen harren baan.