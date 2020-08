Kabelnoord skeakelet twadde bedriuw yn om glêsfezel oan te lizzen yn bûtengebieten

In oare oannimmer is folop dwaande yn de gemeenten Opsterlân, East- en Weststellingwerf, Smellingerlân en Noardeast-Fryslân. Yn 2017 krige Kabelnoord de opdracht foar de oanlis fan glêsfezel yn it bûtengebiet yn de provinsje Fryslân.

Yn totaal sechstich prosint fan alle belutsenen binne oanmeld foar in abonnemint by in provider en dêrmei in glêsfezel-oansluting fan Kabelnoord. Mei de provinsje Fryslân is ôfsprutsen dat njoggentich prosint fan de dielnimmers yn 2021 oansluten is.