Dermatolooch fan it MCL warskôget: "Gebruik zonnebrandcrème"

Ynsmarre is dêrby in belangrike faktor. "Het liefst met minstens factor 30. Het lastige voor veel mensen daaraan is dat het maar een aantal uur goed werkt. Daarna zal je het moeten herhalen. Het dragen van beschermende kleding is in die zin veel veiliger, omdat dat de hele dag hetzelfde is", sa seit Zuidema.

Feroaring

Neffens Zuidema is de bewustwurding by minsken oer it gefaar fan de sinne wol grutter as earder. "Wat ook goed is natuurlijk. Als je dat vergelijkt met tien of twintig jaar geleden, dan zie je wel dat mensen er wat meer mee bezig zijn. Dat ze zich beter proberen te beschermen en zich ook bewuster zijn van de risico's. Maar ik denk wel dat dat nog steeds een heel stuk beter kan", seit Zuidema.

Zuidema hat wol in idee hoe't it kin dat noch net alle minsken harren goed beskermje tsjin de sinne. "Je ziet vaak dat het zich bij mensen die op jonge leeftijd vaak verbrand zijn of veel in de zon geweest zijn zonder adequate bescherming pas veel later openbaart, na hun vijftigste bijvoorbeeld. Dat maakt ook dat voor veel mensen de directe relatie niet gelegd wordt, en dat het een beetje een ver-van-hun-bedshow wordt. Waardoor de noodzaak voor mensen om zich goed te beschermen soms wat minder groot is", tinkt Zuidema.

Goedkeape of djoere krêm

Mar wat moatte we no eins keapje om optimaal beskermd te wêzen tsjin de sinne, goedkeape of djoere krêm? Neffens Zuidema makket dat net út: "Nee, in principe niet. De factor die erop staat zou er ook in moeten zitten. Het maakt niet uit van welk merk je dat koopt. Er zitten alleen vaak andere toevoegingen in, een ander parfum of conserveermiddel. Dat maakt zo'n product dan duurder of goedkoper, maar de factor die er op het product staat zou er gewoon in moeten zitten."