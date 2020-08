Mear as de helte minder besikers foar Fryske iepenloftswimbaden

De reden foar it legere besikersoantal is it coronafirus. Elts swimbad is hjirtroch letter iepen gien en hat in maksimum oantal besikers, sa't de 1,5 meter-regel garandearre wurde kin.

Maksimum wurdt faak net helle

Opfallend is dat sa'n maksimum mar by trije fan de tsien swimbaden somtiden berikt wurdt. Yn Wytmarsum en Noardwâlde is de kaartferkeap online. Amber Zwaagemans fan swimbad Mounewetter yn Wytmarsum: "Om 19.00 begjint ús online kaartferkeap foar de folgjende dei. Mei moaie dagen hawwe wy meimakke dat it binnen in oere útferkocht is."

Yn Gytsjerk is de ferkeap just oan de doar en kinne minsken wachtsje oant der wer ien nei bûten komt foar't sy der yn meie.

Minder baantsjeswimmers en abonneminten

Dat der minder besikers binne, leit him dus net altyd oan it feit dat der gjin romte is, want by 7 fan de 10 swimbaden is altyd wol plak. Wat by ferskate swimbaden wol sjoen wurdt is dat der minder abonneminten ferkocht wurde en dat benammen de fêste groep baantsjeswimmers, dy't gewoanwei in abonnemint hat, net mear of minder komt. It binne faak âldere minsken en dy nimme yn coronatiden leaver gjin risiko.