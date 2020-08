Oan de Franekerstraat yn Boalsert rekke tiisdeitejûn in auto mei bestjoerder op syn kant. Dat de auto oerside fleach, kaam troch in ûngelok. De bestjoerder wie mei in bestelbus yn botsing kaam. Der hoechde net ien nei it sikehûs. De dyk hat fanwegen it ûngelok efkes ticht west.