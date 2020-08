Wurkstraf foar man dy't ynbruts by buorlju mei skea foar 50.000 euro

In âld-ynwenner fan Donkerbroek hat in wurkstraf fan 150 oeren krigen foar syn belutsenheid by in ynbraak op 28 jannewaris by syn eardere buorlju. De minsken wiene mei fakânsje, doe't se fia har telefoan in melding krigen fan in tafersjochskamera dat der ien yn harren hûs wie. Se bellen de plysje, mar dy kaam krekt te let. De ynbrekkers wiene útnaaid mei twa klûzen mei sieraden en oar weardefol guod. De skea wie yn totaal 50.000 euro.