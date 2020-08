Guon leararen net gerêst op start nije skoaljier: "Is het wel veilig?"

Learlingen yn it fuortset ûnderwiis hoege har net mear te hâlden oan de oardel meter yn it klaslokaal. "Dat, en de berichtgeving over aerosolen, ventilatie en de vele nieuwe besmettingen. Het baart allemaal zorgen. Veel leraren vragen zich af: is het wel veilig?" Saakkundigen ha sein dat goede fentilaasje fan grut belang is om it coronafirus tsjin te hâlden.

Der is noch in soad ûnwis. "Veel scholen hebben geen goed ventilatiesysteem en zullen het moeten doen met ramen en deuren. Het ingewikkelde is dat er zoveel verhalen rondgaan van deskundigen. De een zegt A, de ander zegt B. We hebben afgesproken dat de RIVM-maatregelen richtinggevend zijn."

Miskien dochs sjen nei mûlkapkes

Dat jildt ek foar wat it RIVM seit oer mûlkapkes. "Het RIVM zegt dat die niet nodig zijn. We hebben wel tegen onze leden gezegd dat ze bij twijfel in gesprek moeten gaan met de Medezeggenschapsraad. En je ziet dat de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam mondkapjes verplichten in drukke gebieden. Misschien is dat ook voor de scholen raadzaam."

Dy ûnwissichheid en bytiden ûndúdlikheid helpt net mei. "Dat zag je in maart wel", seit De Bree. "Eerst was heel lang het verhaal dat het niet nodig was om de sluiten te sluiten, maar uiteindelijk gingen ze toch dicht."