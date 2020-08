KNRM net mear automatysk ynroppen by maleur, wettersporters kinne sels belje

De Kustwacht bliuwt bepalen of in oprop fan libbensbelang is. Sa net, dan sille se de beller freegje om sels kontakt op te nimmen mei in kommersjele helpferliener. By twivel sil altyd de KNRM alarmearre wurde. Ek as de beller gjin kontakt krije kin mei in helpferliener, sil de Kustwacht bemiddelje.

Op de webside fan de Kustwacht stiet in list mei kommersjele helpferlieners dy't aktyf binne op de Nederlânske wetters.