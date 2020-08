40 nije gefallen fan coronafirus yn Fryslân fêststeld yn ien wike

Der binne ek lûden fan minsken dy't har wol teste litte wolle, mar dat net meie. "Dat fine wy ek spitich", seit De Jong. "Je belje net om neat sa'n nûmer. Der is ek genôch kapasiteit om te testen. We teste no benammen moarns, want dan is it minder waarm. Mar as it nedich is, kin dat testen ek op oare mominten. Wy sizze: nim it wisse foar it unwisse. Tink nochter nei. Leaver in test te folle as trochrinne mei de klachten."