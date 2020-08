Ljouwerter serious gaming-bedriuw profitearret fan coronakrisis

"Op educatie-gebied is het natuurlijk heel handig om dingen op afstand te doen", leit Laning út. "In de eerste paar weken toch een goede 300 scholen bijgetekend, die dat spel zijn gaan gebruiken om kinderen rekenonderwijs te geven." It Ljouwerter bedriuw woe lykwols net fertsjinne oan dizze needsaak yn de coronakrisis, en hat it dêrom fergees oanbean. "We hopen dat de scholen wel gebruik blijven maken van onze producten", seit Laning.

Medyske sektor

Ek yn de medyske sektor hat Grendel troch de krisis mear klanten. "Wat je ziet is dat veel grote medische bedrijven zich realiseren dat hun educatie voorlopig niet meer fysiek gaat plaatsvinden. Het trainen van vaardigheden op het gebied van chirurgie gebeurt vaak in een skillslab. Maar bij elkaar zitten gaat op dit moment niet werken. Dus ze zijn op zoek naar applicaties waarmee ze het ook thuis kunnen doen", seit Laning. Dy applikaasjes meitsje se by Grendel Games.

Neffens Laning is it lykwols net allinnich mar posityf. "Grote beurzen en congressen gaan voorlopig niet door. Daarvan zijn bedrijven zoals wij ook afhankelijk, om acquisitie te kunnen doen. Het blijft dus nog wel ongewis", sa seit Laning.