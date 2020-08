Swimbad De Klomp freget publyk om finansjele bydrage

Dy beheiningen hâlde minsken tsjin by harren besite oan it swimbad. Neffens Schellens wolle guon minsken dêrtroch net nei it swimbad ta. It soarget der ek foar dat der dit jier gjin abonneminten ferkocht wurde kinne. It soarget foar in flinke delgong yn ynkomsten, want De Klomp draaide yn de ôfrûne jierren foar in grut part op dy abonneminten. It totaal oantal besikers ferline jier wie 33.000. De ferwachting is dat se dit jier tusken de 8.000 en 10.000 besikers útkomme.

Ekstra kosten

Derneist binne der noch de ekstra kosten. Sa moat der mear personiel ynset wurde om ekstra skjin te meitsjen en om de registraasje fan besikers yn goede banen te lieden. Al mei al is it in flinke finansjele ôffaller foar De Klomp. Schellens: "Hoe groot het gat is, is nu nog niet te zeggen, maar dat we interen op de reserves is wel duidelijk. En dat is echt zonde als je een zwembad ook in de toekomst op een goede manier in de lucht wilt houden."

Foar it bestjoer fan it swimbad wie dat de reden om no it publyk te freegjen om in bydrage. "Het is niet zo dat het zwembad het zonder die financiële steun niet red, maar we zijn wel alle extra's kwijt. En op den duur kan dat wel grote gevolgen hebben", neffens Schellens. "Als je het zwembad niet meer kunt verbeteren, wordt het ook minder aantrekkelijk. Voor zowel het publiek als voor het personeel om er te werken."