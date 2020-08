CDA Weststellingwerf: 'Gefaarlik krúspunt by Noardwâlde moat oanpakt wurde'

In gefaarlik krúspunt op de provinsjale dyk by Noardwâlde moat no echt in kear oanpakt wurde. Dat fynt it CDA yn de gemeente Weststellingwerf. De partij besiket dat al jierren foar inoar te krijen, omdat der geregeld ûngelokken barre. It giet om it krúspunt by de Friesche Brug.