Publyk fan nije wike ôf wer wolkom yn de rjochtseal

Minsken dy't op ien of oare manier belutsen binne by in rjochtsaak krije foarrang, en dêrnei de parse. De romte dy't dan noch oer is, is beskikber foar it publyk.

It is wol ferplicht om yn it foar te reservearjen. Dat kin oant maksimaal twa wurkdagen foar de sitting.