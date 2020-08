FIDEO: Justysje easket selstraf tsjin fertochten mishanneling Froubuorren

De trije manlju wurde der fan fertocht dat se twa jonges, in twilling, swier mishannele ha yn in feesttinte op it festival Frou Rock. De twilling hie gjin idee wêrom't se klappen krigen. Justysje ferwyt de trije fertochten swiere mishanneling en swiere mishannelng 'in vereniging'.

De slachtoffers ha noch altyd lest fan wat der doe bard is. "It binne bylden dy't my pleagje yn myn sliep", seit ien fan de twa. "Myn fertrouwen yn oare minsken is slim skansearre. Ik haw noch noait ien in klap jûn."

"Der kaam gjin ein oan", fertelt syn twillingbroer. "Hoe kinne je in minsk soks oandwaan? No noch binne der dagen dat ik pinneholle ha. Wy sille ús hjir libben lang mei libje moatte."

De twa bruorren leine yn de rjochtbank fan Ljouwert yn it Frysk in ferklearring ôf: