Lêzingen tsjûgen en fertochten mishanneling Fruobuorren lizze fier útelkoar

It ynsidint die him foar yn in feesttinte op it festival Frou Rock. De twilling hie gjin idee wêrom't se klappen krigen. "De âldste fertochte, in man út Stiens, ferklearre dat hy tocht dat de twilling skuldich wie oan de mishanneling fan syn bruorke, in skoft dêrfoar", seit ferslachjouwer Onno Falkena, dy't de saak folget. "Hy seach de twilling, is op ien fan de manlju ôfstapt, waard fuortendaliks lilk en begûn al gau mei slaan."

'Poging ta berôvjen fan it libben'

Dêrnei kamen ek twa maten fan de fertochte út Stiens derby. "Dat is útrûn op in ridlik 'ernstige mishandeling', sa't it foar de rjochtbank presintearre waard. De trije fertochten wurdt ek ferwiten dat se besocht ha om de twa slachtoffers fan it libben te berôvjen.