Akyol, Van Engelshoven en Buma iepenje nije jier Friesland College online

Se ha it ûnder oare oer de kwaliteit fan it ûnderwiis yn dizze tiid, staazjes en praktykfoarming yn in ekonomy dy't it dreech en oer de aktualiteiten. Oare sprekkers binne tafelgast Splinter Chabot, de Sniters ûndernimster Bo Anema (25) en Joyce Walstra, foarsitter fan MKB Noord.

Ek guon studinten skowe oan yn de studio yn Snits, krekt as it kolleezje fan bestjoer fan it Friesland College. It programma is foar de studinten fan it Friesland College, mar is foar elkenien online tagonklik.