SIMMERBLOG: Simmer yn Droegeham

Ferslachjouwer Arjen Bosselaar brocht tiisdeitemoarn in besite oan de folkstunen fan Droegeham. Ien fan de oprjochters, Roel Postma, fertelt oer de earste jierren fan de folkstunen. "Ik haw de tún mei-oprjochte, yn 1977. Wy hawwe doe mei fjouwer of fiif minsken de tún klearmakke. Op it hichtepunt hiene we wol 42 leden, wylst dat der no mar 17 binne."

Minder leden

Hoe't it kin dat it ledetal de ôfrûne jierren sa bot ôfnommen is? "Je krije de jeugd der net mear foar", neffens Postma. De leden dy't oerbleaune pakten der dêrom mar in stik grûn by. "Dat losse se sa mei-inoar wol wat op."