Cambuur hellet spits Maarten Pouwels transferfrij fan Go Ahead Eagles

Pouwels is in sintrumspits fan twa meter lang en spile de ôfrûne twa jier foar Go Ahead Eagles. Yn 37 wedstriden skoarde er sân kear. Foar't er nei de Eagles gong, spile Pouwels by SV Dalfsen út syn berteplak.

"Een jongen met potentie", is de omskriuwing fan Pouwels troch technysk manager Foeke Booy. "Maarten is een ander type spits dan we nu in de selectie hebben en dat geeft onze staf weer meer mogelijkheden. Met zijn drive en karakter past hij bovendien goed bij de club en onze manier van spelen."

Trainer Henk de Jong kin njonken Pouwels ek beskikke oer topskoarer Robert Mühren en Delano Ladan foar de spitsposysje.