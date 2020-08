Lemster restaurant wol terras, gemeente De Fryske Marren wegeret

"Bij de herinrichting van dit gebied werd destijds aangegeven dat hier een terras zou kunnen komen. Wij zijn er vanuit gegaan dat we de toestemming dus wel zou kunnen krijgen", neffens Spijker.

Offisjiel moatte se de brief mei de motivaasje fan de gemeente De Fryske Marren noch krije, mar it kolleezjebeslút is al wol bekend makke. PvdA-fraksjefoarsitter Wietze de Haan hat it kolleezje yntusken skriftlike fragen steld oer it wegerjen fan in omjouwingsfergunning foar in terras op dit plak.

Lokaasje te drok

Wethâlder Jos Boerland lit witte dat de fergunning wegere is fanwegen de feilichheid. "Zowel voor de gasten als het bedienend personeel is de veiligheid met een terras op die plek niet te garanderen. Het is daar zo druk, dat geeft echt problemen. Als je daar wat zou willen, moet je het in bredere zin bekijken. Bijvoorbeeld of het auto-luw te maken is en of je dat zou willen. Dat kan natuurlijk alleen als je daar veel meer partijen bij betrekt, zoals de andere ondernemers aan dat terrein. Dat is op korte termijn niet aan de orde."