Utslaande brân by wensoarchkompleks yn Drachten

Yn 't Zuiderstee wenje minsken dy't begelieding krije. Neffens omstanners ha de bewenners opfang krigen by it neistlizzende bedriuw 'Tuindorado'.

De skuorre wêr de brân ûnstie is ferlern gien by de brân. Mei tank oan de ynset fan de brânwacht is foarkaam dat de brân oerslein is nei in wenbuorkerij en ek in stâl mei bisten waard behâlden. Om genôch wetter op it plak fan de brân te krijen waard ek in grut wettertransport ynsetten.