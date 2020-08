Twa wiken sel foar mishanneljen befeiliger azc yn Drachten

In bewenner fan it Drachtster azc is moandei feroardiele ta twa wiken sel foar it mishanneljen fan in befeiligingsmeiwurker fan it azc. De fertochte, in 19-jierrige asylsiker út Gambia, hie de oppasser oant twa kear ta in kopstjit jûn. It slachtoffer besocht, tegearre mei in kollega, in rûzje te sussen.