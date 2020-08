Delstoarten marine-helikopter yn twa dielen op seeboaiem fûn

Ien part fan de NH90 leit te hichte fan wêr't it tastel yn see te lâne kaam, op likernôch tolve kilometer út de kust fan Aruba. It oare part is sa'n 100 kilometer fierder fûn. De lokaasjes fan de wrakstikken binne yn kaart brocht troch de Maritime Capacity Alliance.

It is wichtich foar it ûndersyk nei de oarsaak fan de crash om it tastel boppe wetter te krijen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie Veiligheid Defensie seinen freed al dat de crash nei alle gedachten net it gefolch is fan in technyske of meganyske steuring.