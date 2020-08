Acht jier sel yn heger berop foar oerfal mei geweld op âlder pear yn Easterwâlde

De man krige klappen op de holle, syn frou krige oant twa kear ta in mes op de kiel. Doe't de man syn frou helpe woe, bûgden de fertochten syn fingers om. De oerfallers naaiden úteinlik út mei de klûs.

De rjochtbank feroardiele de man út Assen ta njoggen jier sel, syn maat út Emmen waard frijsprutsen. Yn heger berop waarden oare straffen jûn, omdat de man út Assen no frijsprutsen waard fan in tal oare ynbraken dêr't er ek foar terjochte stie. De man út Emmen waard no wol feroardiele omdat neffens it gerjochtshôf wol bewiisd wurde koe dat er belutsen wie by de oerfal.