Wetterskip Fryslân ropt op: 'Wês wiis mei wetter'

Yn july is der wol aardich wetter fallen en dêrtroch is de grûnwetterstân op de measte plakken heger as ferline jier om dizze tiid hinne. Mar troch de hjitteweach nimt it delslachtekoart wer ta.

It wetterskip hâldt noch altiten hegere wetterstannen oan yn de marren en kanalen en ek safolle mooglik yn de sleatten en fearten. Sa wurdt besocht it reinwetter safolle mooglik yn de boaiem fêst te setten. Dan streamt it net fanút it lân nei de sleat.